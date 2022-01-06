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08:40 07 Января 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Казахстане сообщили о 26 убитых “преступниках”

По официальной информации, в Казахстане убито 26 участников протестов, ранено 18 и более 3 тысяч задержано.

В Казахстане задержали более 3 тыс протестующих

Об этом сообщил государственный канал “Хабар 24» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны

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«Задержано более трех тысяч человек. Убито 26 вооруженных преступников. Еще 18 преступников получили ранения. Эту информацию распространило Министерство внутренних дел», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщали Власти:

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Тэги: Казахстан, протесты
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