В Казахстане сообщили о 26 убитых “преступниках”
По официальной информации, в Казахстане убито 26 участников протестов, ранено 18 и более 3 тысяч задержано.
Об этом сообщил государственный канал “Хабар 24» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны
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«Задержано более трех тысяч человек. Убито 26 вооруженных преступников. Еще 18 преступников получили ранения. Эту информацию распространило Министерство внутренних дел», – сказано в сообщении.
Как ранее сообщали Власти:
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В Казахстане по всей стране проходят протесты из-за повышения цен на газ.
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Из-за протестов отключили интернет и телефонную связь, обесточены телеканалы.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.
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В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.
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Официальный Казахстан обратился в Организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о помощи поскольку в стране произошло «вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа».