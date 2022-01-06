Болезнь продолжает наступать: за сутки в Украине более 7 тыс новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.

В Украине за сутки COVID-19 заболели 7177 человек



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 364 ребенка и 203 медработника.

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Госпитализировали за сутки 1866 человек.

Лидером по количеству новых заражений остается Киев – 904. Далее идут Харьковская область – 652, Ивано-Франковская – 505 и Львовская – 494.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ривненская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек, 187 пациентов не смогли победить болезнь.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19