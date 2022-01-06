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08:54 07 Января 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Болезнь продолжает наступать: за сутки в Украине более 7 тыс новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.

В Украине за сутки COVID-19 заболели 7177 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 364 ребенка и 203 медработника.

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Госпитализировали за сутки 1866 человек.

Лидером по количеству новых заражений остается Киев – 904. Далее идут Харьковская область – 652, Ивано-Франковская – 505 и Львовская – 494.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • Киев – 904;

  • Винницкая область – 323;

  • Волынская область – 76;

  • Днепропетровская область – 276;

  • Донецкая область – 218;

  • Житомирская область – 324;

  • Закарпатская область – 154;

  • Запорожская область – 159;

  • Ивано-Франковская область – 505;

  • Киевская область – 272;

  • Кировоградская область – 54;

  • Луганская область – 87;

  • Львовская область – 494;

  • Николаевская область – 163;

  • Одесская область – 228;

  • Полтавская область – 270;

  • Ривненская область – 163;

  • Сумская область – 379;

  • Тернопольская область – 366;

  • Харьковская область – 652;

  • Херсонская область – 120;

  • Хмельницкая область – 300;

  • Черкасская область – 241;

  • Черновицкая область – 133;

  • Черниговская область – 316.

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек, 187 пациентов не смогли победить болезнь.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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