Болезнь продолжает наступать: за сутки в Украине более 7 тыс новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 364 ребенка и 203 медработника.
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Госпитализировали за сутки 1866 человек.
Лидером по количеству новых заражений остается Киев – 904. Далее идут Харьковская область – 652, Ивано-Франковская – 505 и Львовская – 494.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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Киев – 904;
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Винницкая область – 323;
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Волынская область – 76;
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Днепропетровская область – 276;
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Донецкая область – 218;
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Житомирская область – 324;
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Закарпатская область – 154;
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Запорожская область – 159;
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Ивано-Франковская область – 505;
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Киевская область – 272;
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Кировоградская область – 54;
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Луганская область – 87;
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Львовская область – 494;
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Николаевская область – 163;
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Одесская область – 228;
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Полтавская область – 270;
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Ривненская область – 163;
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Сумская область – 379;
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Тернопольская область – 366;
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Харьковская область – 652;
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Херсонская область – 120;
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Хмельницкая область – 300;
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Черкасская область – 241;
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Черновицкая область – 133;
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Черниговская область – 316.
Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили COVID-19 у 6632 человек, 187 пациентов не смогли победить болезнь.