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11:21 07 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В годовщину штурма Капитолия Байден назвал Трампа лжецом и заговорщиком

Президент США Джо Байден выступил с речью в годовщину штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

Байден обвинил бывшего президента в подстрекательстве к захвату, непатриотизме, заговоре с целью совершить в США госпереворот.

Об этом сообщает BBC News.

«Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался помешать мирной передаче власти, когда толпа ворвалась в Капитолий. Но им это не удалось. Они потерпели неудачу», – сказал Байден в своем телеобращении.

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По словам Байдена, Трамп «сделал то, что никогда не делал ни один президент в американской истории – он отказался признать результаты выборов и волю американского народа».

«Бывший президент США распространял ложь о выборах 2020 года. Он поступал так, потому что ценит власть выше принципов, потому что считает свои интересы более важными, чем интересы своей страны», – сказал Байден.

По его словам, те, кто штурмовал Капитолий, и те, кто подстрекал их к этому, «держали кинжал у горла американской демократии».

«Те, кто подстрекал толпу – настоящие заговорщики. Они отчаянно пытались не допустить утверждения результатов выборов и бросить вызов воле избирателей. Но их заговор провалился», – сказал Байден.

Ранее Власти писали, что в США суд вынес самый суровый приговор участнику штурма Капитолия.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Джо Байден, Трамп, штурм Капитолия
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