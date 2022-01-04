В годовщину штурма Капитолия Байден назвал Трампа лжецом и заговорщиком
Президент США Джо Байден выступил с речью в годовщину штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.
Об этом сообщает BBC News.
«Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался помешать мирной передаче власти, когда толпа ворвалась в Капитолий. Но им это не удалось. Они потерпели неудачу», – сказал Байден в своем телеобращении.
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По словам Байдена, Трамп «сделал то, что никогда не делал ни один президент в американской истории – он отказался признать результаты выборов и волю американского народа».
«Бывший президент США распространял ложь о выборах 2020 года. Он поступал так, потому что ценит власть выше принципов, потому что считает свои интересы более важными, чем интересы своей страны», – сказал Байден.
По его словам, те, кто штурмовал Капитолий, и те, кто подстрекал их к этому, «держали кинжал у горла американской демократии».
«Те, кто подстрекал толпу – настоящие заговорщики. Они отчаянно пытались не допустить утверждения результатов выборов и бросить вызов воле избирателей. Но их заговор провалился», – сказал Байден.
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