В Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой

Фрегат «Northumberland», патрулирующий Северную Атлантику, следил за подводной лодкой, когда она зацепила гидроакустическое оборудование корабля.

Фрегат «Northumberland» Королевского военно-морского флота.



Об этом сообщает BBC News.

Инцидент, произошедший в конце 2020 года, даже был заснят съемочной группой Channel 5, которая работала над фильмом «Warship: Life at Sea».

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Источник в Министерстве обороны Великобритании заявил, что столкновение было непреднамеренным.

Британский корабль тянул за собой на очень длинном тросе сонар, который и зацепила подводная лодка. В результате столкновения сонар был так поврежден, что фрегату пришлось вернуться в порт для его замены.

Отмечается, что это было первое столкновение кораблей российского и британского флота после окончания Холодной войны.

Ранее Власти писали, что Украина должна вскоре получить от Великобритании военную помощь – в частности, ракетное вооружение и военные корабли.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, подлодка, военный корабль