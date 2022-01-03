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Главная » Мир » Происшествия
12:18 07 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой

Фрегат «Northumberland», патрулирующий Северную Атлантику, следил за подводной лодкой, когда она зацепила гидроакустическое оборудование корабля.

Фрегат «Northumberland» Королевского военно-морского флота.

Об этом сообщает BBC News.

Инцидент, произошедший в конце 2020 года, даже был заснят съемочной группой Channel 5, которая работала над фильмом «Warship: Life at Sea».

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Источник в Министерстве обороны Великобритании заявил, что столкновение было непреднамеренным.

Британский корабль тянул за собой на очень длинном тросе сонар, который и зацепила подводная лодка. В результате столкновения сонар был так поврежден, что фрегату пришлось вернуться в порт для его замены.

Отмечается, что это было первое столкновение кораблей российского и британского флота после окончания Холодной войны.

Ранее Власти писали, что Украина должна вскоре получить от Великобритании военную помощь – в частности, ракетное вооружение и военные корабли.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, подлодка, военный корабль
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