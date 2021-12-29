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Главная » Мир » Общество
14:54 07 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

65-летний индиец сделал себе 11 прививок от COVID-19

Почтальон на пенсии Брахмдео Мандал из штата Бихар заявил, что получил 11 доз вакцины от коронавируса.

Центр вакцинации в Бихаре.

Об этом сообщает BBC News.

Пенсионер, живущий со своей семьей в Мадхепуре, говорит, что прививки помогли ему «остаться здоровым», у него не было никаких побочных эффектов.

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Он вел подробные записи о времени и месте вакцинации и утверждает, что получил 11 доз в период с февраля по декабрь 2021 года.

Чтобы сделать прививки, он объездил центры вакцинации в Мадхепуре, был даже в соседних районах, один из которых находится на расстоянии более 100 км. Для регистрации он использовал разные удостоверения личности.

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, как пенсионеру позволили сделать столько прививок.

«Мы уже нашли доказательства того, что он сделал восемь уколов», – сказал  Амарендра Пратап Шахи, врач из Мадхепура.

С момента начала вакцинации 16 января прошлого года в Индии в основном используются две вакцины местного производства – Covishield и Covaxin. Вакцинация является добровольной, более 90 тысяч центров по всей стране, в основном государственных, предлагают сделать прививки.

Как писали Власти, в Индии первую дозу получили 725 миллионов человек, или 77% взрослого населения страны, вторую дозу – 316 миллионов, или 34%.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Индия, вакцинация, коронавирус
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