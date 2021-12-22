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Главная » Мир » Политика
16:25 07 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украину нужно вернуть в лоно нашей настоящей веры, — Лукашенко

Правительство Беларуси намерено укрепить связь с братскими странами, среди которых была названа и Украина.

Лукашенко считает, что мировой порядок якобы серьезно меняется, а значит нужно быть "в тесной связке" с братьями

Об этом сообщает агентство »БелТА».

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году Беларусь возьмет курс на укрепление связей с братскими странами, среди которых назвал Украину.

По словам Лукашенко, народ Украины «народ обездолен до крайности», и его нужно вернуть «в лоно нашей настоящей веры».

«Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может. И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно», — сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что мировой порядок якобы серьезно меняется, а значит нужно быть «в тесной связке» с братьями.

«Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями», — заявил Лукашенко.

Лукашенко также считает, что в Беларуси якобы тоже хотели расколоть церковь, преподнеся автокефалию, но этого не произошло.

Как ранее сообщали Власти, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Лукашенко, беларусь
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