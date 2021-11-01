НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
19:06 07 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за год значительно выросло автопроизводство

Автопроизводство за 2021 год выросло на 65% в сравнении с 2020 годом.

Только за декабрь 2021 года в стране изготовили 620 автотранспортных средств

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Укравтопром.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Украине за 2021 год собрали 7 342 легковых автомобилей, что на 75% больше чем в 2020 году. Также вырос показатель сборки автобусов — на 15%.

Однако снизились показатели производства коммерческих авто — на 15%, их собрали всего 43 шт.

Так, всего за декабрь 2021 года в стране изготовили 620 автотранспортных средств.

«Такой результат почти на 17% лучше ноябрьского, а по отношению к декабрю 2020 года производство увеличилось на 19%. При этом подчеркивается, что положительная динамика была сформирована только выпуском легковых автомобилей. Если по отношению к предыдущему месяцу сборка легковых авто увеличилась на 21%, то по сравнению с показателем декабря 2020 года на 23% и составила 550 ед.», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, украинский автопром падает.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: производство, автопром
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.11.2021 14:05
В Украине могут начать масштабное производство “Байрактаров”
ТОР
16.08.2021 05:32
В Запорожье будут делать автобусы Mercedes
ТОР
13.05.2021 04:22
Производство автомобилей в Украине увеличилось за год в 16 раз
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой

12:18 Мир

Россия перебрасывает войска в Казахстан с трех аэродромов

09:16 Мир

В появлении “Омикрона” виновата мышь: что с ней было не так

00:43 Мир

В США сразу два счастливчика сорвали джекпот в $632 миллиона

23:17 Мир

Как Готэм из “Джокера”: опубликовано видео Алматы, зачищаемого силовиками

16:32 Украина

Путин ввел войска в Казахстан: самолеты приземляются один за другим

11:11 Мир

Грабят банки, бутики и торговые центры: протесты в Алматы превратились в буйство мародеров

08:36 Мир

Полиция Алматы заявила о ликвидации десятков протестующих

08:02 Мир

Стало известно, какие войска Россия отправит в Казахстан

06:29 Мир

Вторглись бандформирования: президент Казахстана призвал на помощь войска ОДКБ

06:15 Мир

Потенциально опасный: к Земле приближается гигантский астероид

22:32 Мир

Новости | NetGameSlots.com