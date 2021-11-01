В Украине за год значительно выросло автопроизводство

Автопроизводство за 2021 год выросло на 65% в сравнении с 2020 годом.

Только за декабрь 2021 года в стране изготовили 620 автотранспортных средств



Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Укравтопром.

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В Украине за 2021 год собрали 7 342 легковых автомобилей, что на 75% больше чем в 2020 году. Также вырос показатель сборки автобусов — на 15%.

Однако снизились показатели производства коммерческих авто — на 15%, их собрали всего 43 шт.

Так, всего за декабрь 2021 года в стране изготовили 620 автотранспортных средств.

«Такой результат почти на 17% лучше ноябрьского, а по отношению к декабрю 2020 года производство увеличилось на 19%. При этом подчеркивается, что положительная динамика была сформирована только выпуском легковых автомобилей. Если по отношению к предыдущему месяцу сборка легковых авто увеличилась на 21%, то по сравнению с показателем декабря 2020 года на 23% и составила 550 ед.», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, украинский автопром падает.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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