Украина может получить от США ПЗРК “Стингер”

Администрация США подготовила новый дополнительный пакет военной помощи Украине и обсуждает с партнерами по НАТО возможность предоставления переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер».

ПЗРК "Стингер" активно использовались в Афганистане против войск СССР



Об этом сообщило NBC News. Новый пакет дополнит помощь, которая уже поступает.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«США работают с союзниками по НАТО над тем, чтобы организовать поставку запрашиваемого властями Киева ПЗРК «Стингер», – сказано в сообщении.

Ракеты класса «земля-воздух» «Стингер» помогут украинским военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

«Стингер» — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Он также обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Принят на вооружение в 1981 году.

Ввиду широкого распространения, ракетные комплексы «Стингер» применялись во многих вооружённых конфликтах, а также разовых военных акциях и террористических актах конца XX — начала XXI века.

Как сообщали Власти, министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова поделиться с Украиной летальным оружием на фоне возможной российской агрессии.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: оружие, США