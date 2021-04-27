В США умер первый афроамериканец-обладатель «Оскара»

Сидни Пуатье, первый темнокожий актер, получивший премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет.

Сидни Пуатье был одним из самых известных актеров-афроамериканцев.



Об этом сообщает CNN.

На «Оскар» он впервые был номинирован в 1958 году за роль в фильме «Не склонившие головы». Награда была присуждена ему в 1963 году за фильм «Полевые лилии».

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Семья Пуатье жила на Багамах, бывших тогда британской колонией, однако сам он родился в Майами и получил американское гражданство.

С конца 1940-х годов он играл в театрах на Бродвее, а затем в кино, вскоре став одним из самых известных актеров-афроамериканцев.

Он играл в нескольких известных фильмах на тему борьбы с расовыми предрассудками – «Угадай, кто придет к обеду?», «Душной южной ночью». С 1970-х годов занимался режиссурой.

В 1997–2007 годах Пуатье был послом Багамских островов в Японии, также был багамским послом при ЮНЕСКО. Рыцарь Ордена Британской империи и обладатель американской Президентской медали Свободы.

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Тэги: США, актер, премия Оскар