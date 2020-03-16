В студенческом общежитии ХНУ произошел пожар: эвакуировали более 100 человек

В Харькове накануне Рождества произошел пожар в студенческом общежитии.

Всего сотрудниками ГСЧС было эвакуировано 106 человек



Об этом сообщает управление ГСЧС Харьковской области.

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7 января в общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46 произошел пожар.

Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного здания. Из-за сильного задымления прибывшим на место спасателям пришлось эвакуировать всех, кто проживал на верхних этажах.

Всего сотрудниками ГСЧС было эвакуировано 106 человек.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Харьков, пожар, общежитие