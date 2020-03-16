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15:14 08 Января 2022 44 Комментарии
В студенческом общежитии ХНУ произошел пожар: эвакуировали более 100 человек
В Харькове накануне Рождества произошел пожар в студенческом общежитии.
Всего сотрудниками ГСЧС было эвакуировано 106 человек
Об этом сообщает управление ГСЧС Харьковской области.
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7 января в общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46 произошел пожар.
Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного здания. Из-за сильного задымления прибывшим на место спасателям пришлось эвакуировать всех, кто проживал на верхних этажах.
Всего сотрудниками ГСЧС было эвакуировано 106 человек.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
Как ранее сообщали Власти, пожар под Винницей: полиция задержала арендатора гостиницы.
Тэги: Харьков, пожар, общежитие
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