Провалились под лед: в Днепропетровской области прохожие вытащили из воды двух детей

На Днепропетровщине двое детей провалились под лед, когда гуляли по замерзшему заливу.

Ребят отправили в больницу в удовлетворительном состоянии



Об этом сообщает ГСЧС.

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В Саксаганском районе Кривого Рога двое детей провалились под лед во время прогулки по замершему заливу реки Саксагань.

Дети 2009 и 2010 годов рождения упали в воду на расстоянии 4 м от берега. Трагедии удалось избежать благодаря четырнадцатилетнему подростку и случайному прохожему, которые успешно вытащили детей из воды.

Ребят отправили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Служба ГСЧС напоминает об опасности прогулок на хрупком льду замерзших водоемов.

Помните о следующем:

выходить на лед можно только при стойкой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;

не употребляйте спиртные напитки у водоемов;

следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем ЧП — немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!

Как ранее сообщали Власти, в Киеве мужчина провалился под лед в реку Днепр и утонул.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дети, лед, ГСЧС