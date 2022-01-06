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15:45 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Провалились под лед: в Днепропетровской области прохожие вытащили из воды двух детей

На Днепропетровщине двое детей провалились под лед, когда гуляли по замерзшему заливу.

Ребят отправили в больницу в удовлетворительном состоянии

Об этом сообщает ГСЧС.

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В Саксаганском районе Кривого Рога двое детей провалились под лед во время прогулки по замершему заливу реки Саксагань.

Дети 2009 и 2010 годов рождения упали в воду на расстоянии 4 м от берега. Трагедии удалось избежать благодаря четырнадцатилетнему подростку и случайному прохожему, которые успешно вытащили детей из воды.

Ребят отправили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Служба ГСЧС напоминает об опасности прогулок на хрупком льду замерзших водоемов.

Помните о следующем:

  • выходить на лед можно только при стойкой морозной погоде;
  • запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;
  • переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
  • запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;
  • запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
  • нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;
  • не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
  • следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем ЧП — немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!

Как ранее сообщали Власти, в Киеве мужчина провалился под лед в реку Днепр и утонул.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дети, лед, ГСЧС
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