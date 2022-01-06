Провалились под лед: в Днепропетровской области прохожие вытащили из воды двух детей
На Днепропетровщине двое детей провалились под лед, когда гуляли по замерзшему заливу.
Об этом сообщает ГСЧС.
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В Саксаганском районе Кривого Рога двое детей провалились под лед во время прогулки по замершему заливу реки Саксагань.
Дети 2009 и 2010 годов рождения упали в воду на расстоянии 4 м от берега. Трагедии удалось избежать благодаря четырнадцатилетнему подростку и случайному прохожему, которые успешно вытащили детей из воды.
Ребят отправили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Служба ГСЧС напоминает об опасности прогулок на хрупком льду замерзших водоемов.
Помните о следующем:
- выходить на лед можно только при стойкой морозной погоде;
- запрещается выходить на лед, толщина и крепость которого вам неизвестны;
- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;
- запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на крепость и толщину лед;
- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;
- нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; при сильном перепаде температуры и потеплении;
- не употребляйте спиртные напитки у водоемов;
- следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.
Если с вами произошло чрезвычайное событие, или вы стали свидетелем ЧП — немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101!
Как ранее сообщали Власти, в Киеве мужчина провалился под лед в реку Днепр и утонул.