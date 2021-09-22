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17:31 08 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский попросил сенат США поддержать санкции против СП-2

Президент Украины попросил своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы.

Зеленский просит всех друзей Украины не допустить запуск СП-2

Об этом Зеленский написал в своем «Twitter».

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В публикации Зеленский призвал США ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2, чтобы не допустить его запуск.

«Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского Северного потока-2. Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский.

Как ранее сообщали Власти, из оборонного бюджета США исчезли санкции против “Северного потока -2”, а военная помощь Украине увеличена.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: санкции, США, зеленский, СП-2, сента
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