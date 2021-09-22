Зеленский попросил сенат США поддержать санкции против СП-2
Президент Украины попросил своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы.
Об этом Зеленский написал в своем «Twitter».
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В публикации Зеленский призвал США ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2, чтобы не допустить его запуск.
«Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского Северного потока-2. Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал Зеленский.
Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022
Как ранее сообщали Власти, из оборонного бюджета США исчезли санкции против “Северного потока -2”, а военная помощь Украине увеличена.