Новые правила въезда: Германия исключила Украину из списка «красных» стран

Правительство Германии упростило въезд украинцам на территорию страны.

Теперь к украинцам будут применяться общие правила



Об этом сообщает «DW» в субботу, 8 января.

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С 9 января Украина выйдет из так называемого «красного» списка, в котором находятся страны с плохой эпидемиологической обстановкой. Украина в нем находилась с 10 октября 2021 года.

Правила «красного» списка запрещали въезд на территорию Германии без необходимости, а также без полного сертификата о вакцинации. Кроме того, все въезжающие в страну должны был зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Теперь к украинцам будут применяться общие правила, которые разрешают въезд всем лицами старше 6 лет, при наличии негативного теста на COVID-19 или сертификата о полном курсе вакцинации.

Как ранее сообщали Власти, ЕС отменяет “красный” список для туристов: озвучены новые правила.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Германия, карантин, правила въезда, коронавирус