Новые правила въезда: Германия исключила Украину из списка «красных» стран
Правительство Германии упростило въезд украинцам на территорию страны.
Об этом сообщает «DW» в субботу, 8 января.
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С 9 января Украина выйдет из так называемого «красного» списка, в котором находятся страны с плохой эпидемиологической обстановкой. Украина в нем находилась с 10 октября 2021 года.
Правила «красного» списка запрещали въезд на территорию Германии без необходимости, а также без полного сертификата о вакцинации. Кроме того, все въезжающие в страну должны был зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.
Теперь к украинцам будут применяться общие правила, которые разрешают въезд всем лицами старше 6 лет, при наличии негативного теста на COVID-19 или сертификата о полном курсе вакцинации.
Как ранее сообщали Власти, ЕС отменяет “красный” список для туристов: озвучены новые правила.