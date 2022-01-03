В Украину не пустили российского блогера Даню Милохина

Популярному тиктокеру Дане Милохину отказали во въезде в Украину.

Даня Милохин — российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер



Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на соцсети Милохина.

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Известный в странах СНГ блогер Даня Милохин прилетел в Киев, но получил отказ во въезде на территорию Украины.

«Помогите. Мы влетели в Киев и нас держат в плену», — рассказывает Даня Милохин в Instagram-сторис.

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Спустя некоторое время блогер сообщил что в Украину его не пустили – «Чуваки, меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули».

До этого в своем Instagram Милохин опубликовал фото в самолете, в котором он видимо и направлялся в Киев. На фото блогер сидит в розовом пиджаке. В описании к публикации Милохин написал – «Готов стать президентом».

Почему пограничная служба решила не пускать российского блогера, на данный момент не сообщается.

Для справки: Даня Милохин — российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Как ранее сообщали Власти, еще одного российского актера не пустили в Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: соцсети, въезд, милохин