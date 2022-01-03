В Украину не пустили российского блогера Даню Милохина
Популярному тиктокеру Дане Милохину отказали во въезде в Украину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на соцсети Милохина.
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Известный в странах СНГ блогер Даня Милохин прилетел в Киев, но получил отказ во въезде на территорию Украины.
«Помогите. Мы влетели в Киев и нас держат в плену», — рассказывает Даня Милохин в Instagram-сторис.
Спустя некоторое время блогер сообщил что в Украину его не пустили – «Чуваки, меня не впустили. Я – враг. Нас обратно развернули».
До этого в своем Instagram Милохин опубликовал фото в самолете, в котором он видимо и направлялся в Киев. На фото блогер сидит в розовом пиджаке. В описании к публикации Милохин написал – «Готов стать президентом».
Почему пограничная служба решила не пускать российского блогера, на данный момент не сообщается.
Для справки: Даня Милохин — российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
Как ранее сообщали Власти, еще одного российского актера не пустили в Украину.