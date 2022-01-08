В США умер снежный барс, заболевший COVID-19

В зоопарке «Миллер Парк» в Блумингтоне, штат Иллинойс, умер снежный барс по кличке Рилу, который долго болел пневмонией, вызванной коронавирусом.

Снежные барсы оказались чрезвычайно восприимчивы к COVID-19



Об этом сообщает CNN.

Городские власти объявили, что Рилу умер после недельной борьбы с пневмонией, вызванной COVID-19. Ему было 11 лет.

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Рилу прибыл в «Миллер-Парк» в 2011 году из зоопарка а Оклахома-Сити.

Как говорится в пресс-релизе, Рилу «сделал зоопарк одним из ведущих учреждений в мире по производству детенышей снежного барса».

«Снежные барсы оказались чрезвычайно восприимчивы к этой болезни, и она часто приводит к летальному исходу. Если вы еще не получили прививку, сделайте это. На карту поставлены не только человеческие жизни», – написал в своем аккаунте в Instagram фотограф дикой природы Джоэл Сарторе, снимавший Рилу.

По данным Всемирного фонда дикой природы, снежные барсы являются уязвимым видом. В мире их насчитывается от 4000 до 6500 особей.

Ранее Власти писали, что в шведском зоопарке усыпили тигрицу, заболевшую COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, зоопарк, снежный барс