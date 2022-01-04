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Главная » Мир » Происшествия
12:30 09 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бразилии на туристов обрушилась скала: 7 погибших, 3 пропавших без вести

В субботу, 8 января, часть скалы обрушилась на три туристические лодки в каньоне неподалеку от города Капитолиу в штате Минас-Жерайс.

Озеро Фурнаш - крупнейшее в штате Минас-Жерайс, оно пользуется популярностью среди туристов.

Об этом сообщает CNN.

На лодках в этот момент находились не менее 34 человек. Туристы осматривали водопад на озере.

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Каменная глыба внезапно оторвалась от стены каньона и обрушилась на несколько прогулочных лодок, подняв большую волну.

Спасательные работы будут продолжаться по крайней мере до понедельника, 10 января.

По мнению специалистов, обвал вызвали обильные осадки. В штате Минас-Жерайс, не имеющем выхода к морю, на юго-востоке Бразилии недавно прошли проливные дожди.

Ранее Власти писали, что в Карпатах в туристов попала молния.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Бразилия, туристы, лодки, каньон
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