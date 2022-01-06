У России «нет оптимизма» перед переговорами с США

Россия и США начинают важные стратегические переговоры, которые могут определить будущее не только их отношений, но и отношений между США и их союзниками по НАТО.

Делегации на переговорах возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.



Об этом пишет AP.

Расхождение в их исходных позициях не предвещает быстрого решения спорных вопросов, а уровень недоверия кажется выше, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, отмечает агентство.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Глава российской делегации на переговорах в Женеве Сергей Рябков заявил «Интерфаксу», что ожидания у него «реалистичные», а оптимизма «совершенно нет».

Он подчеркнул, что перед российской делегацией поставлена задача вести переговоры динамично, «не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить».

Остается неясным, смогут ли США и их европейские союзники добиться прогресса в переговорах с Москвой, отмечает Reuters. Кремль хочет положить конец расширению НАТО на восток – это требование США считают неприемлемыми. Но высокопоставленный американский чиновник, информируя журналистов перед переговорами, сказал, что в некоторых областях есть возможность для достижения «точек соприкосновения». Но для этого «обе стороны должны будут взять на себя взаимные обязательства».

Двусторонние переговоры России и США по вопросу о так называемых гарантиях безопасности, которых добивается Москва, пройдут в Женеве 9 и 10 января. 12 января состоится заседание совета Россия – НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии в рамках ОБСЕ в Вене.

Как сообщали Власти, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, но в Кремле опасаются, что Россию попытаются обмануть.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, США, переговоры