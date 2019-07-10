Саудовскую принцессу выпуситили на волю после трех лет заключения
57-летняя принцесса Басма бинт Сауд бин Абдель Азиз Аль Сауд и ее дочь Сухуд аш-Шариф находилась под стражей с марта 2019 года.
Об этом сообщает News York Post.
Женщин держали в тюрьме Аль-Хаир, за пределами столицы Эр-Рияда.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Как сообщил ее адвокат Анри Эстраман, принцесса уже вернула домой в Джидду. Она «чувствует себя хорошо, но ей потребуется медицинская помощь».
Принцесса Басма – дочь бывшего правителя Саудовской Аравии Сауда ибн Абдул-Азиза аль Сауда. Она боролась за социальные реформы и гендерное равенство.
Басма бинт Сауд внезапно исчезла при попытке вылететь на лечение в Швейцарию, затем выяснилось, что ее арестовали.
Власти обвинили принцессу и ее дочь в том, что они пытались покинуть страну нелегально, что является в Саудовской Аравии уголовным преступлением. Дочь обвинили также в киберпреступлениях.
Ранее Власти писали, что принцессу Саудовской Аравии обвинили в изнасиловании французского художника.