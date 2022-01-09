В Алматы застрелили 4-летнюю девочку: пуля попала в голову

В Алматы от пулевого ранения в голову погибла четырехлетняя девочка, а ее сестра попала в реанимацию.

В Казахстане от пуль погибли уже два ребенка



Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Трагедия произошла 7 января на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева.

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Девочка и ее 15-летняя сестра находились в авто, которое попало под обстрел. Младшая сестра погибла на месте, старшая получила пулевое ранение. Ее прооперировали, сейчас девочка находится в реанимации.

По информации издания Кактус, погибшая девочка находился в автомобиле своего дяди с двумя его детьми. Они якобы ехали за продуктами, и попали под обстрел, проезжая возле площади.

Кроме того, по словам уполномоченной, в тот же день огнестрельное ранение получила 8-летняя девочка.

С начала протестов в Казахстане от пуль погибли два ребенка и трое пострадали.

Еще один несчастный случай произошел также 7 января – в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отец ребенка также находится в больнице.

«Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики. Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым – пожалуйста, берегите детей. Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних», – сказала Саин.

Как сообщали Власти, МВД Казахстана заявило о стабилизации ситуации после протестов во всех регионах страны.

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Тэги: Казахстан, протесты