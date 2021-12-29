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16:15 09 Января 2022 Просмотров 164   КомментариевКомментарии

Под Львовом легковушка влетела в рейсовый автобус: семеро пострадавших

На автодороге сообщением Львов-Радехов-Луцк вблизи села Новый Став Львовского района столкнулись автомобиль Mazda и рейсовый автобус “БАЗ”.

ДТП произошло 9 января на автодороге Львов-Радехов-Луцк

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области. Инцидент произошел 9 января в 09:30.

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По информации правоохранителей, водитель автомобиля Mazda, 35-летний житель Волынской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом под управлением 59-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров, 9-летний мальчик и 35-летняя женщина, жители Луцка, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Водитель и три пассажирки автобуса госпитализированы

Водитель и три пассажирки автобуса госпитализированы

Также получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель автобуса и три его пассажирки в возрасте 22, 33 и 46 лет – все жительницы Львовского района.

Водитель Mazda выехал на полосу встречного движения

Водитель Mazda выехал на полосу встречного движения

Как сообщали Власти, под Харьковом скорая столкнулась с легковушкой, есть погибший.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, дтп
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