Под Львовом легковушка влетела в рейсовый автобус: семеро пострадавших
На автодороге сообщением Львов-Радехов-Луцк вблизи села Новый Став Львовского района столкнулись автомобиль Mazda и рейсовый автобус “БАЗ”.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области. Инцидент произошел 9 января в 09:30.
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По информации правоохранителей, водитель автомобиля Mazda, 35-летний житель Волынской области, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом под управлением 59-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.
В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров, 9-летний мальчик и 35-летняя женщина, жители Луцка, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Также получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель автобуса и три его пассажирки в возрасте 22, 33 и 46 лет – все жительницы Львовского района.
Как сообщали Власти, под Харьковом скорая столкнулась с легковушкой, есть погибший.