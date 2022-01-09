В Италии всех антивакцинаторов старше 50 лет будут штрафовать

Пока за отказ от вакцинации ввели штраф в размере €100.

В Италии вводят штрафы для невакцинированных



Правительство Италии уже приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет. Но теперь еще огласили предусмотренные санкции. Как сообщает La Stampa, полемику, в основном у медиков, вызвала сумма штрафов за отказ от вакцинации, ее сочли слишком маленькой.

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Пресс-служба Совета министров сообщила, что помимо штрафа, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Также предусмотрены штрафы при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата от 600 до €1,5 тыс.

Правило об обязательной вакцинации людей старше 50 лет уже вступило в силу. Так называемый супер-ковид-сертификат для работников старше 50 лет станет обязательным с 15 февраля. Кроме этого обязательная вакцинация также распространяется на сотрудников медицинских, учебных заведений и других органов – медперсонал, работников в сфере образования, сотрудников служб охраны правопорядка.

С 10 января ковид-сертификат на основе вакцинации или перенесенного заболевания, срок действия которого сокращается до полугода, необходим для посещения ряда общественных мест, включая гостиницы, горные курорты, культурные учреждения и центры, спортзалы, конгресс-центры. Базовый документ, для которого достаточно отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста, необходим будет для посещения почтовых отделений, филиалов банков, а также парикмахерских и торговых центров.

В Италии число вакцинированных и выздоровевших в последние полгода достигло более чем 90% среди населения старше 12 лет. С конца прошлого года началась вакцинация детей от 5 до 11 лет.

Сейчас в стране пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии – 1,5 тыс. человек, в больницах – 15 тыс. человек. Тем не менее медики бьют тревогу, предупреждая, что скоро ковидные отделения будут переполнены, так как растет число заражений коронавирусом. При этом заражаются вакцинированные, но, как утверждают медики, они переносят заболевание в достаточно легкой форме.

Ранее Власти писали, что в Италии смягчили карантинные требования.



Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

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