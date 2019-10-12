Одного из самых разыскиваемых преступников нашли через 20 лет с помощью Google Maps

Беглый итальянский мафиози был пойман в Испании.

Джоаккино Гаммино жил под новым именем в Испании.



Осужденный убийца Джоаккино Гаммино оказался в Испании после бегства из Италии два десятилетия назад – 2002 году, но зоркие детективы выследили его и узнали по шраму на подбородке. Об этом пишет The Telegraph.

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Джоаккино Гаммино бежал из Италии два десятилетия назад после побега из тюрьмы и жил спокойной жизнью в Испании, где сменил имя, устроился на работу поваром и открыл магазин фруктов и овощей и был убежден, что находится вне досягаемости закона.

Но итальянская полиция наткнулась на изображение на Google Maps, на котором изображен пожилой мужчина возле продуктового магазина в городе Галапагар к северу от Мадрида. Магазин на углу улицы назывался El Huerto de Manu — Сад Ману. Поселившись в Испании, Гаммино сменил имя на Мануэль.

Подозрения детективов о том, что человек на изображении был беглецом, которого они искали, подтвердились, когда они наткнулись на список близлежащего ресторана под названием La Cocina de Manu — Кухня Ману.

Он был закрыт в течение некоторого времени, но изображение на его странице в Facebook показало Гаммино в белых одеждах шеф-повара. 60-летнего мужчину можно было узнать по характерному шраму на подбородке. В меню ресторана было фирменное блюдо под названием «Cena Siciliana» — сицилийский ужин.

Он был арестован 17 декабря, но о его поимке стало известно только сейчас.

«Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье последние 10 лет», — как сообщается, обратился он к полиции, когда его арестовали.

Его отправят обратно в итальянскую тюрьму, где он будет отбывать пожизненный срок за убийство.

Включенный в список министерства внутренних дел Италии как один из самых разыскиваемых беглецов в стране, Гаммино был осужден за ряд преступлений, включая убийство, связь с мафией и незаконный оборот наркотиков.

Он был частью мафиозного клана из Агридженто на Сицилии, который в 1990-х был втянут в кровавую вражду с Коза Нострой, главной организованной преступной сетью острова.

Впервые арестованный в 1984 году, он находился под следствием известного прокурора по борьбе с мафией Джованни Фальконе, который был убит мафией с помощью огромной заминированной машины в 1992 году.

Обвиненный в убийстве в 1995 году, Гаммино скрылся, но три года спустя был арестован в Барселоне.

Ему удалось сбежать из тюрьмы в Риме в 2002 году, и он снова пустился в бега, бесследно исчезнув.

Его арест в прошлом месяце стал кульминацией двухлетней операции детективов в Риме и на Сицилии.

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Тэги: Google Maps, итальянский мафиози