В Женеве начались переговоры между США и Россией: первые подробности

В Женеве 9 января прошел первый предварительный раунд переговоров по гарантиям безопасности между заместителем Госсекретаря США Венди Шерманом и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

Шерман и Рябков встретились в Женеве



Подробности сообщили на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

Отмечено, что Шерман сопровождал директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Джеймс Мингус, а Рябкова заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

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Представители государств обсудили темы, которые обе стороны рассмотрят в ходе внеочередного заседания Диалога по стратегической стабильности 10 января.

“Заместитель госсекретаря подчеркнул приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные альянсы”, – сказано в сообщении.

Шерман также подчеркнула, что Соединенные Штаты приветствовали бы подлинный прогресс, достигнутый посредством дипломатии.

Также американский представитель отметила, что США будут рассматривать некоторые двусторонние вопросы с Россией, но не готовы обсуждать европейскую безопасность без европейских союзников и партнеров.

Кроме того, Шерман подчеркнула, что обсуждение некоторых тем будет зарезервировано для заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Как сообщали Власти, в переговорах по «гарантиям безопасности» между США и Россией примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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Тэги: Россия, США