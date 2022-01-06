В Нью-Йорке в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар: 19 погибших, из которых 9 – дети

В воскресенье, 9 января, в многоквартирном доме для бедных в Бронксе вспыхнул пожар из-за неисправного обогревателя.

Пожар возник в квартире, занимающей второй и третий этажи.



Об этом сообщает Reuters.

19 человек, в том числе 9 детей, погибли в результате пожара, 13 человек находятся на данный момент в критическом состоянии в больнице. Люди в основном пострадали от отравления дымом.

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Многие жители этого 120-квартирного дома были выходцами из небольшой африканской страны Гамбия, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Как заявил комиссар пожарной службы Нью-Йорка (FDNY) Дэниел Нигро, источником пожара стал «неисправный электрический обогреватель», который находился в спальне одной из квартир дома.

Около 200 пожарных занимались тушением огня и спасением жильцов 19-этажного дома. Погибших или пострадавших находили на каждом этаже.

Это был второй крупный пожар в жилом комплексе в США на этой неделе. Как писали Власти, 12 человек погибли рано утром в среду, 5 января, в Филадельфии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, пожар, жилой дом