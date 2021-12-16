Я знаю историю России: Столтенберг допустил компромисс с Москвой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что НАТО и Россия могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает России сотрудничать с НАТО.



Об этом Столтенберг сказал в интервью газете Financial Times.

«Я знаю историю России. На протяжении веков у нее были конфликты с соседями, – сказал генсек альянса. – Но у России есть альтернатива – сотрудничать с НАТО».

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«Мы уже доказали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией. Вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также ответить на обеспокоенность России. Но риск конфликта сохраняется» – сказал Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО должны готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут стать «серией встреч» для поиска приемлемых решений. По его словам, НАТО готов обсуждать с Россией меры контролю над вооружениями.

В то же время, он назвал неприемлемым требование России о том, чтобы Украину не принимали в НАТО. Столтенберг считает, что такое требование нарушает «основные принципы» НАТО.

Как писали Власти, в Женеве прошел предварительный раунд переговоров по гарантиям безопасности между заместителем Госсекретаря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

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Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг