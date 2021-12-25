В Китае из-за вспышки “Омикрона” тестируют всех жителей многомиллионного города

В воскресенье, 9 января, портовый город Тяньцзинь, в котором проживает 14 миллионов человек, начал массовое тестирование жителей.

Власти Тяньцзиня начали массовое тестирование всех жителей на коронавирус.



Об этом сообщает AP.

Группа из 20 детей и взрослых дала положительный результат на COVID-19, в том числе у двоих выявлен штамм «Омикрон». Власти опасаются, что число заражений может возрасти.

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В некоторых районах Тяньцзиня ввели полный локдаун. Остановлено движение поездов и автобусов из Тяньцзиня в Пекин. Жителям можно покидать город только в случае неотложных дел.

В Китае активизировали политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые откроются 4 февраля в Пекине. Китайская столица находится в 115 км к северо-западу от Тяньцзиня, и многие люди регулярно путешествуют туда и обратно, отмечает агентство.

Отмечается, что миллионы людей также не могут выходить из дома в городах Сиане и Юйчжоу, где зафиксированы более крупные вспышки COVID-19.

Ранее Власти писали, что в Юйчжоу в провинции Хэнань ввел жесткий локдаун после того, как были выявлены три бессимптомных случая COVID-19.

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Тэги: Китай, коронавирус