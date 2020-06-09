Зеленский похвастался первым в году фото из рабочего кабинета и нарвался на гнев украинцев

Президент Украины опубликовал в соцсетях первое фото в новом году с рабочего кабинета.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию украинцев



Фото опубликовано на официальной странице Зеленского в Instagram.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Президент Украины Владимир Зеленский поделился первым фото в 2022 году с рабочего кабинета.

«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году», — указано в описании к публикации.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию украинцев. При детальном рассмотрении можно заметить, что фотография крайне похожа на другое фото, которое публиковалось на сайте Президента еще 21 ноября 2021 года.

В связи с этим украинцы начали сомневаться, что президент действительно приступил к работе и начал первую рабочую неделю в новом году.

«так у нього ще й не почався це фото з лиспопада 21го року. Тєло зараз десь на морі», – комментирует публикацию один из пользователей.

Отметим, что детали на фото говорят, что фото действительно было сделано не 10 января 2022 года, а как минимум не позже 21 ноября 2021 – обратите внимание на расположение ручек и других предметов на столе.

Судя по всему менеджер аккаунта президента выбрал фото из старой серии снимков. Почему не опубликовали сегодняшнее фото остается только догадываться, чем активно и занимаются пользователи в комментариях.

Кроме комментариев касательно неактуального фото, пользователи припомнили Зеленскому и повышение тарифов на коммунальные услуги, а некоторые просто желают президенту хорошего дня и продуктивной недели..

«Придумываете, на что бы ещё ввести налоги? Как бы ещё удушить народ??? Кто же на вас, чинуш работать будет и кормить вас?», — пишет один из пользователей Instagram.

«ну а как же, перед новым годом столько обещаний, поднять полиции зп, пенсии поднять, минималку увеличить и т.п. , а денег брать бюджету откуда, правильно, с налогов», — комментируют публикацию президента пользователи соцсети.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что пора взбодриться после новогодних праздников и заняться спортом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: фото, соцсети, зеленский