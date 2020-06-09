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12:00 10 Января 2022 Просмотров 154   КомментариевКомментарии

Зеленский похвастался первым в году фото из рабочего кабинета и нарвался на гнев украинцев

Президент Украины опубликовал в соцсетях первое фото в новом году с рабочего кабинета.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию украинцев

Фото опубликовано на официальной странице Зеленского в Instagram.

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился первым фото в 2022 году с рабочего кабинета.

«Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году», — указано в описании к публикации.

Фото опубилкованное Зеленским в Instagram 10 января 2022 года

Фотография вызвала неоднозначную реакцию украинцев. При детальном рассмотрении можно заметить, что фотография крайне похожа на другое фото, которое публиковалось на сайте Президента еще 21 ноября 2021 года.

Фото с сайта Президента за 21 ноября 2021 года

В связи с этим украинцы начали сомневаться, что президент действительно приступил к работе и начал первую рабочую неделю в новом году.

«так у нього ще й не почався це фото з лиспопада 21го року. Тєло зараз десь на морі», – комментирует публикацию один из пользователей.

Отметим, что детали на фото говорят, что фото действительно было сделано не 10 января 2022 года, а как минимум не позже 21 ноября 2021 – обратите внимание на расположение ручек и других предметов на столе.

Судя по всему менеджер аккаунта президента выбрал фото из старой серии снимков. Почему не опубликовали сегодняшнее фото остается только догадываться, чем активно и занимаются пользователи в комментариях.

Кроме комментариев касательно неактуального фото, пользователи припомнили Зеленскому и повышение тарифов на коммунальные услуги, а некоторые просто желают президенту хорошего дня и продуктивной недели..

«Придумываете, на что бы ещё ввести налоги? Как бы ещё удушить народ??? Кто же на вас, чинуш работать будет и кормить вас?», — пишет один из пользователей Instagram.

«ну а как же, перед новым годом столько обещаний, поднять полиции зп, пенсии поднять, минималку увеличить и т.п. , а денег брать бюджету откуда, правильно, с налогов», — комментируют публикацию президента пользователи соцсети.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что пора взбодриться после новогодних праздников и заняться спортом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: фото, соцсети, зеленский
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