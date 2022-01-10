Международные террористы с майданными технологиями: Путин высказался о беспорядках в Казахстане

В Казахстане беспорядки устроили подготовленные в зарубежных центрах банды с опытом боевых действий, а также использовались “майданные” технологии.

Путин заявил о технологиях Майдана в Казахстане



Как сообщило ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам в Казахстане пришлось столкнуться с агрессией международного терроризма.

“Откуда взялись все эти банды вооруженных людей, прошедших подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?» – задался вопросом Путин.

По его словам, в Казахстане применялись якобы известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков.

«Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Казахстана сказал, очевидно, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом», – отметил Путин.

Он также добавил, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.

Как сообщали Власти, по информации силовиков на утро 10 января, в Казахстане ситуация стабилизировалась, продолжаются зачистки и задержания.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Казахстан, протесты, Владимир Путин