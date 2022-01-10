Международные террористы с майданными технологиями: Путин высказался о беспорядках в Казахстане
В Казахстане беспорядки устроили подготовленные в зарубежных центрах банды с опытом боевых действий, а также использовались “майданные” технологии.
Как сообщило ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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По его словам в Казахстане пришлось столкнуться с агрессией международного терроризма.
“Откуда взялись все эти банды вооруженных людей, прошедших подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?» – задался вопросом Путин.
По его словам, в Казахстане применялись якобы известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков.
«Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Казахстана сказал, очевидно, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом», – отметил Путин.
Он также добавил, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.
Как сообщали Власти, по информации силовиков на утро 10 января, в Казахстане ситуация стабилизировалась, продолжаются зачистки и задержания.