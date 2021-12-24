В “Евросолидарности” готовятся к аресту Порошенко в аэропорту

В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.

Порошенко могут арестовать прямо в аэропорту



Об этом сообщил Telegram-канал Бабельки со ссылкой на источник в окружении Порошенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам собеседника издания, лидер “ЕС” должен прилететь самолетом в международный аэропорт «Киев» в Жулянах, где его встретят соратники.

В случае возможного ареста Порошенко они планируют провести митинги возле суда. Их организацией занимается руководитель центрального штаба партии Александр Турчинов.

Издание отметило, что именно 17 января прошлого года в Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный, где его арестовали прямо в аэропорту.

“Однако в окружении Порошенко говорят, что это просто совпадение – дату выбрали по другим соображениям”, – сказано в сообщении.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Петр Порошенко