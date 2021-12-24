В “Евросолидарности” готовятся к аресту Порошенко в аэропорту
В партии “Европейская солидарность” ждут возвращения в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко и не исключают, что его попытаются арестовать в аэропорту.
Об этом сообщил Telegram-канал Бабельки со ссылкой на источник в окружении Порошенко.
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По словам собеседника издания, лидер “ЕС” должен прилететь самолетом в международный аэропорт «Киев» в Жулянах, где его встретят соратники.
В случае возможного ареста Порошенко они планируют провести митинги возле суда. Их организацией занимается руководитель центрального штаба партии Александр Турчинов.
Издание отметило, что именно 17 января прошлого года в Россию вернулся оппозиционер Алексей Навальный, где его арестовали прямо в аэропорту.
“Однако в окружении Порошенко говорят, что это просто совпадение – дату выбрали по другим соображениям”, – сказано в сообщении.
Как ранее сообщали Власти:
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- Порошенко пообещал вернуться в Украину во второй половине января и встретится с Генеральным прокурором.