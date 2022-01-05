На Хмельнитчине фура слетела в кювет и перевернулась: под сыпучим грузом погиб пешеход

В Хмельницкой области перевернулась фура и насмерть засыпала грузом пешехода.

Место происшествия



Об этом сообщает «depo.ua»со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. В близи села Слободка-Кульчиевецка Каменец-Подольского района водитель груженой фуры не справился с управлением и угодил в кювет, где перевернулся.

Фура была загружена сыпучим грузом, который при опрокидывании грузового автомобиля высыпался прямо на пешехода.

Когда спасатели достали тело пострадавшего из сыпучего груза, он уже не подавал признаков жизни.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом в результате ДТП взорвался автомобиль: есть погибший.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, дтп, хмельницкая область, фура