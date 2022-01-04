Украину накроет резкий всплеск заболеваемости COVID-19 из-за наложения штаммов, – Голубовская

Особенностью «омикроновой» волны COVID-19 является наслоение ее на ещё не полностью ушедший вариант «Дельта», что приведет к резкому всплеску заболеваемости среди украинцев.

Голубовская призвала готовиться к новому всплеску COVID-19



Об этом в Facebook рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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По ее словам, два штамма-возбудителя сейчас уже циркулируют одновременно, вызвав большую заболеваемость и количество госпитализаций.

Медик пояснила, что предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и происходил спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском. Так было в январе-феврале и августе-сентябре 2021 года.

“В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах”, – написала Голубовская.

Она также отметила, что “Омикрон” протекает с меньшим количеством тяжёлых и критических случаев, вовлечением детей, но это характерно для популяции в целом.

На индивидуальном же уровне медик посоветовала оставить базовые рекомендации прежними и не забывать о раннем лечении.

Кроме того, по мнению Голубовской, опять надо готовить больничные палаты и стараться госпитализировать группы риска до наступления дыхательной недостаточности для введения противовирусного препарата.

“Сотый раз повторяю – это уменьшит нагрузку на отделения интенсивной терапии и повысит выживаемость пациентов, снизит общую летальность”, – подчеркнула инфекционист.

Как сообщали Власти, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» все еще представляет серьезную угрозу для человечества.

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Тэги: covid-19, Омикрон, Ольга Голубовская