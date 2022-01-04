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13:01 10 Января 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Почти год под арестом: Медведчуку продлили меру пресечения

Печерский районный суд Киева снова продлил домашний арест народному депутату от «Оппозиционной платформы – За життя» Виктору Медведчуку.

Медведчука оставили под домашним арестом

Об этом сообщил в Facebook его однопартиец Ренат Кузьмин. Таким образом, с учетом сегодняшнего решения Медведчук проведет под арестом уже 10 месяцев.

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Меру пресечения избрали в рамках производства о госизмене и грабеже национальных ресурсов Украины в оккупированном Крыму.

«Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев», – сообщил Кузьмин.

Ранее Власти сообщали:

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

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Тэги: Виктор Медведчук
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