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13:45 10 Января 2022 0 Комментарии
Две области Украины вернулись в “оранжевую” зону карантина
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации две области перешли в “оранжевую” зону карантина.
Все остальные области на данный момент находятся в
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
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10 января две области Украины вернулись в «оранжевую» карантинную зону из-за увелечения обнаружения новых случаев заболевания коронавирусом.
Речь идет о Сумской и Херсонской областях.
Так например, в Сумской области вырос коэффициент выявления новых заражений COVID-19 – он составляет 21,0% при норме для «зеленой» карантинной зоны ≤20% /<4%.
Все остальные области на данный момент находятся в «желтой» карантинной зоне.
Как ранее сообщали Власти, в Украине исчезла «оранжевая» зона карантина.
Тэги: моз, карантин, оранжевая зона
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