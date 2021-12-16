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Главная » Украина » Общество
13:45 10 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Две области Украины вернулись в “оранжевую” зону карантина

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации две области перешли в “оранжевую” зону карантина.

Все остальные области на данный момент находятся в

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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10 января две области Украины вернулись в «оранжевую» карантинную зону из-за увелечения обнаружения новых случаев заболевания коронавирусом.

Речь идет о Сумской и Херсонской областях.

Так например, в Сумской области вырос коэффициент выявления новых заражений COVID-19 – он составляет 21,0% при норме для «зеленой» карантинной зоны ≤20% /<4%.

Данные МОЗ

Все остальные области на данный момент находятся в «желтой» карантинной зоне.

Как ранее сообщали Власти, в Украине исчезла «оранжевая» зона карантина.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: моз, карантин, оранжевая зона
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