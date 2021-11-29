Под Житомиром дикий кабан напал на полицейского: мужчина погиб
В Житомирской области во время охоты погиб сотрудник правоохранительных органов.
Об этом сообщает «Обозреватель».
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В воскресенье в лесу возле села Троянов Житомирского района 9 января во время охоты на одного из охотников напал дикий кабан.
Мужчина получил ранения несовместимые с жизнью. Он скончался во время оказания медицинской помощи.
Погибшим оказался сотрудник правоохранительных органов — начальник 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции Евгений Андрейковец. Ему было 32 года.
Как ранее сообщали Власти, в Черниговской области на охоте застрелили полицейского.