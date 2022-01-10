До 200 тыс заболевших и 10 тыс госпитализаций в сутки: что принесет в Украину “Дельтакрон”

Если в Украину попадет новый вариант коронавируса, именуемый «Дельтакроном», это может привести к ежесуточной заболеваемости до 200 тыс человек с высоким процентом госпитализации.

Дельтакрон в Украине приведет к всплеску заболеваемости



Такой прогноз озвучил в Telegram врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

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Он напомнил, что обнаруженный на Кипре вариант“Дельтакрон” является смесью штаммов “Дельта” и Омикрон”. Он быстро распространяется и характеризуется тяжелым течением болезни. На Кипре из 25 заразившихся новой разновидностью госпитализировать пришлось 11 человек.

По мнению медика, распространение такой версии коронавируса может стать достаточно серьезным вызовом для мира.

В Украине “Дельтакрон” может вызвать небывалый всплеск заболеваемости.

«Если штамм «Дельтакрон» попадет в Украину, то мы можем иметь до 200 тысяч новых случаев за сутки, из них 10 тысяч может попасть в стационар, то есть каждый 20-й (5%) может попасть на стационарное лечение, и это может быть новым вызовом для новой волны», – сказал Жиравецкий.

Вместе с тем он выразил надежду, что большинство украинцев, еще не болевших COVID-19, переболеют более легким «Омикроном», который сейчас доминирует в мире.

Он более заразный, но часто переносится легче и без госпитализации.

«Надеемся, что все же будет оптимистичный сценарий, что к нам придет «лайтовый» штамм «Омикрон», от которого госпитализаций значительно меньше и таким образом 5-6 миллионов украинцев, которые еще не переболели — переболеют за 2-3 месяца и после этого уже теоретически каких-то волн не должно быть, если не появится штамм, который будет «пробивать» иммунитет, например на 50%”, – предположил врач.

Как сообщали Власти, на Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием «Дельтакрон».

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Тэги: covid-19, Дельтакрон