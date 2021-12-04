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16:06 10 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Одессой в рождественскую ночь сын зарезал отца

В Одесской области мужчина убил своего отца, когда тот не захотел возвращаться домой от гостей.

Орудие убийства

Об этом сообщает полиция Одесской области.

В рождественскую ночь в Захаровском районе Одесской области произошло убийство.

Все началось с конфликта между сыном и отцом. 46-летний мужчина засиделся у соседей на праздники. Сын мужчины пришел за ним, чтобы забрать его домой, однако получил отказ.

Место происшествия

В ходе конфликта, сын мужчины взял нож и ударил своего отца несколько раз.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако медики не смогли ему помочь — мужчина скончался.

Правоохранители задержали злоумышленника, он был помещен в следственный изолятор.

Задержанный

Сыну грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, в Украине запретили сериал «Сваты».

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, Одесская область
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