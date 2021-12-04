Под Одессой в рождественскую ночь сын зарезал отца
В Одесской области мужчина убил своего отца, когда тот не захотел возвращаться домой от гостей.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
В рождественскую ночь в Захаровском районе Одесской области произошло убийство.
Все началось с конфликта между сыном и отцом. 46-летний мужчина засиделся у соседей на праздники. Сын мужчины пришел за ним, чтобы забрать его домой, однако получил отказ.
В ходе конфликта, сын мужчины взял нож и ударил своего отца несколько раз.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако медики не смогли ему помочь — мужчина скончался.
Правоохранители задержали злоумышленника, он был помещен в следственный изолятор.
Сыну грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
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