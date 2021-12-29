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01:06 11 Января 2022 Просмотров 1045   КомментариевКомментарии

Под Чернобылем заметили редких хищных птиц

На территории чернобыльской зоны отчуждения обнаружили редких хищных птиц.

Специалисты не могли посчитать всех орланов-белохвостов, поскольку территория чернобыльского заповедника очень большая

Об этом сообщается на странице Чернобыльского Радиационно-экологическиго Биосфернго Заповедника в Facebook.

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В чернобыльской зоне отчуждения насчитали 11 белохвостых орланов во время зимнего мониторинга численности птиц в течение 28-29 декабря.

Белохвостые орланы на территории чернобыльского заповедника

Низкий показатель численности белохвостых орланов связан с зимним периодом. В холодное время года хищные птицы мигрируют на юг.

В публикации также отметили, что специалисты не могли посчитать всех орланов-белохвостов, поскольку территория чернобыльского заповедника очень большая.

Как ранее сообщали Власти, «Большая стройка» дошла до Чернобыля.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: животные, чернобыль, чернобыльский заповедник, белохвостые орланы
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