ГБР передало дело против Лероса в суд: ему грозит до 3 лет тюрьмы

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Гео Лероса по подозрению в хулиганстве и невыполнении решения суда.

Лероса обвиняют по двум эпизодам



Об этом сообщила пресс-служба ГБР. 6 декабря 2021 следователи завершили досудебное расследование в отношении Лероса.

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Обвинения касаются двух отдельных эпизодов. В первом следователи инкриминируют нардепу оскорбительные высказывания в адрес высших должностных лиц государства в зале парламента 4 ноября, когда он показал средний палец в сторону присутствовавшего в зале президента Владимира Зеленского.

Во втором эпизоде ​​Леросу инкриминируют неисполнение решения суда от 11 августа 2021 года, который обязал его опровергнуть заявления о родном брате главы Офиса президента Андрее Ермаке. Лерос, по словам следствия, не опубликовал опровержения своих заявлений на странице в социальной сети, как потребовал суд.

По этим двум статьям народному депутату грозит штраф в размере от 8500 до 68 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Как сообщали Власти, 4 ноября в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

11 ноября Гео Леросу представители ГБР и Офиса генерального прокурора вручили подозрение за показанный средний палец президенту Зеленскому.

12 ноября Леросу сообщили о об одном подозрении из-за невыполнения решения суда, ГБР настаивает на аресте.

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