В Кремле возможен госпереворот: Путина хотят отстранить от власти

Эксперты считают, что окружение Путина может попытаться отстранить президента РФ от власти.

По мнению эксперта отставка Путина произойдет с помощью государственного переворота



Такое мнение в эфире «24 канала» высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Так, по его словам, в Кремле уже не смогут изменить политический курс России, так как «шаг назад» станет для российского президента «политическим концом».

Жданов считает, что Кремль вошел в тупик, так как переговоры с США и выдвинутые Россией условия для НАТО могут не дать никакого результата.

«Думаю, окружение Путина может попытаться отстранить его от власти. Других путей урегулировать вопросы с Западом невозможно», – сообщил Жданов.

По мнению Жданова отставка Путина произойдет «в лучших традициях российской империи» – с помощью государственного переворота и с отстранением главы государства от исполнения своих обязанностей.

Жданов отметил, что вероятность отстранения Путина довольно высокая, так как ультиматум который Россия поставила перед правительством США является последней попыткой российского президента урегулировать отношения с Западом.

Как ранее сообщали Власти, в США назвали условие, которое удержит Путина от вторжения в Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, отставка, госпереворот