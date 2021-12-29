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23:54 10 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые в истории США женщина стала командиром атомного авианосца

Авианосец «Авраам Линкольн» вошел в историю, став первым в истории американским авианосцем, которым командует женщина.

Эми Бауэрншмидт приняла командование авианосцем в августе 2021 года.

Об этом сообщает Military.com.

В понедельник, 10 января, капитан Эми Бауэрншмидт вывела свой корабль в море. Вместе с ракетным крейсером и четырьмя эсминцами авианосец отправился на боевое патрулирование.

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Бауэрншмидт приняла командование авианосцем в августе.

Уроженка Милуоки, Эми Бауэрншмидт выпустилась из Военно-морской академии США в 1994 году. Тогда женщинам впервые было разрешено служить на борту боевых кораблей. В 1996 году Бауэрншмидт назначили пилотом палубной авиации.

Ранее Власти писали, что глава Пентагона Ллойд Остин приказал ударной группе ВМС США оставаться в Средиземном море ввиду скопления российских войск у границы с Украиной.

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Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, женщина, авианосец
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