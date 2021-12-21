Голодный барсук откопал крупнейший в истории Испании клад древних монет

Две сотни древнеримских монет, датируемых III-V веками нашей эры, были обнаружены в пещере в Астурии. Исследователи назвали их «исключительной находкой».

Большинство монет сделаны из меди и бронзы.



Об этом сообщает The Guardian.

Монеты были найдены неподалеку от норы барсука. Недавно в этом районе выпало много снега. Из-за этого, как полагают исследователи, барсуку пришлось активнее рыть землю в поисках пищи. В результате он откопал древнеримские монеты.

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Большинство монет, сделанные из меди и бронзы, отчеканены в Константинополе и Салоникаха. А самая крупная, весом более 8 граммов и содержащая 4% серебра, как полагают ученые, отчеканена в Лондоне.

«На сегодняшний день это крупнейший клад римских монет, найденный в пещере на севере Испании», – говорится в недавно опубликованном отчете исследователей.

Римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218 году до нашей эры. В начале V века их оттуда вытеснили вестготы. Исследователи предположили, что найденные монеты, вероятно, являются частью большого клада, зарытого в землю в условиях политической и социальной нестабильности.

Ранее Власти писали, что на острове Джерси нашли самый большой в истории Великобритании клад.

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Тэги: Испания, клад, монеты, барсук