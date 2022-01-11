В Украине смертность от COVID-19 за сутки выросла в 2,5 раза
За минувшие сутки по состоянию на утро 11 января в Украине коронавирус диагностировали у 5429 человек, не смогли побороть болезнь 219 пациентов, что в 2,5 раза больше, чем днем ранее.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших оказалось 306 детей и 168 медработников.
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Вылечился от недуга 7761 человек. В больницы попали 915 человек.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве – 1192, Полтавской области – 440, Харьковской – 309э
Количество новых случаев COVI-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1192;
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Винницкая область – 203;
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Волынская область – 98;
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Днепропетровская область – 150;
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Донецкая область – 288;
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Житомирская область – 40;
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Закарпатская область – 157;
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Запорожская область – 179;
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Ивано-Франковская область – 159;
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Киевская область – 259;
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Кировоградская область – 49;
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Луганская область – 151;
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Львовская область – 195;
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Николаевская область – 114;
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Одесская область – 266;
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Полтавская область – 440;
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Ривненская область – 145;
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Сумская область – 162;
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Тернопольская область – 104;
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Харьковская область – 309;
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Херсонская область – 75;
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Хмельницкая область – 209;
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Черкасская область – 192;
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Черновицкая область – 158;
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Черниговская область – 135.
Как сообщали Власти, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации две области Украины перешли в “оранжевую” зону карантина.