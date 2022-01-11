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08:47 11 Января 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Украине смертность от COVID-19 за сутки выросла в 2,5 раза

За минувшие сутки по состоянию на утро 11 января в Украине коронавирус диагностировали у 5429 человек, не смогли побороть болезнь 219 пациентов, что в 2,5 раза больше, чем днем ранее.

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 219 человек

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших оказалось 306 детей и 168 медработников.

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Вылечился от недуга 7761 человек. В больницы попали 915 человек.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве – 1192, Полтавской области – 440, Харьковской – 309э

Количество новых случаев COVI-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1192;

  • Винницкая область – 203;

  • Волынская область – 98;

  • Днепропетровская область – 150;

  • Донецкая область – 288;

  • Житомирская область – 40;

  • Закарпатская область – 157;

  • Запорожская область – 179;

  • Ивано-Франковская область – 159;

  • Киевская область – 259;

  • Кировоградская область – 49;

  • Луганская область – 151;

  • Львовская область – 195;

  • Николаевская область – 114;

  • Одесская область – 266;

  • Полтавская область – 440;

  • Ривненская область – 145;

  • Сумская область – 162;

  • Тернопольская область – 104;

  • Харьковская область – 309;

  • Херсонская область – 75;

  • Хмельницкая область – 209;

  • Черкасская область – 192;

  • Черновицкая область – 158;

  • Черниговская область – 135.

Как сообщали Власти, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации две области Украины перешли в “оранжевую” зону карантина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: CVID-19
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