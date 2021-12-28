США по-тихому выделили Украине военную помощь на $200 млн перед переговорами с Россией
В конце декабря администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи.
Об этом сообщает CNN.
Администрация Байдена уведомила об этом Конгресс США в начале января. Некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам, отмечает агентство.
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Решение о военной помощи было одобрено всего за несколько недель до того, как США и Россия должны были начать переговоры.
В частности, речь идет о поставках стрелкового вооружения и боеприпасов, средств связи, медицинского оборудования.
В Госдепартаменте заявили, что помощь будет оказываться и в дальнейшем, но отказались обсуждать подробности.
Как сообщали Власти, в декабре США отправили в Украину последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.