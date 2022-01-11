Более 70 российских самолетов круглосуточно перебрасывали военных в Казахстан

Более 70 российских военно-транспортных самолетов круглосуточно перебрасывали войска и военную технику в Казахстан в рамках “миротворческой” миссии ОДКБ.

Сколько реально российских военных находится в Казахстане - неизвестно



Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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“Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан”, – сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, российские самолеты были также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении.

В состав российских миротворческих сил вошли подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

В Минобороны подчеркнули, что все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт.

Численность российского контингента официально не называется.

Напомним, миссию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане возглавил российский генерал Андрей Сердюков, который в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.

Как сообщали Власти, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе «миротворческих» сил с 13 января.

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Тэги: Россия, Казахстан, одкб