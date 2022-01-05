Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японии
КНДР пытается усилить давление на США на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров и растущих экономических проблем режима.
Об этом пишет The Guardian.
Речь идет, предположительно, о запуске баллистической ракеты, о чем сообщил Комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ракета приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в Токио.
Запуск вызвал немедленное осуждение со стороны Японии.
«То, что Северная Корея продолжает запускать ракеты, вызывает крайнее сожаление», – заявил премьер-министр Фумио Кисида.
В связи с этим японское правительство созывает экстренное совещание.
Это были вторые испытания, проведенные Пхеньяном в наступившем году. Как писали Власти, в среду, 5 января, КНДР запустила в сторону Японии ракету, которая пролетела около 500 км и упала в море.