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10:37 11 Января 2022 Просмотров 141   КомментариевКомментарии

Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японии

КНДР пытается усилить давление на США на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров и растущих экономических проблем режима.

Это были вторые испытания, проведенные Пхеньяном в наступившем году.

Об этом пишет The Guardian.

Речь идет, предположительно, о запуске баллистической ракеты, о чем сообщил Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракета приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в Токио.

Запуск вызвал немедленное осуждение со стороны Японии.

«То, что Северная Корея продолжает запускать ракеты, вызывает крайнее сожаление», – заявил премьер-министр Фумио Кисида.

В связи с этим японское правительство созывает экстренное совещание.

Это были вторые испытания, проведенные Пхеньяном в наступившем году. Как писали Власти, в среду, 5 января, КНДР запустила в сторону Японии ракету, которая пролетела около 500 км и упала в море.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, баллистические ракеты
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