Платиновый юбилей правления Елизаветы II: Букингемский дворец обнародовал план празднования
Букингемский дворец представил полную программу празднования 70-летия правления Елизаветы II. Главные торжества пройдут в июне.
Об этом сообщает BBC News.
6 февраля Елизавета II станет первым в истории британским монархом, отметившим платиновый юбилей на троне. Торжества по этому случаю будут продолжаться весь год.
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Основные мероприятия пройдут со 2 по 5 июня – эти дни будут в Великобритании выходными.
В центре Лондона пройдет традиционный парад, в соборе Святого Павла проведут праздничную службу, а в Букингемском дворце дадут большой концерт.
Самые юные британцы смогут принять участие в конкурсе Platinum Pudding и создать пудинг, посвященный королеве.
В официальных королевских резиденциях также будут организованы специальные выставки. На них покажут портреты Елизаветы II, ее наряды и драгоценности.
Пока неясно, на каких мероприятиях будет присутствовать сама королева. Как писали Власти, в октябре она провела ночь в больнице и врачи посоветовали ей больше отдыхать.