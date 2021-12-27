Платиновый юбилей правления Елизаветы II: Букингемский дворец обнародовал план празднования

Букингемский дворец представил полную программу празднования 70-летия правления Елизаветы II. Главные торжества пройдут в июне.

6 февраля королева станет первым в истории британским монархом, отметившим Платиновый юбилей на троне.



Об этом сообщает BBC News.

6 февраля Елизавета II станет первым в истории британским монархом, отметившим платиновый юбилей на троне. Торжества по этому случаю будут продолжаться весь год.

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Основные мероприятия пройдут со 2 по 5 июня – эти дни будут в Великобритании выходными.

В центре Лондона пройдет традиционный парад, в соборе Святого Павла проведут праздничную службу, а в Букингемском дворце дадут большой концерт.

Самые юные британцы смогут принять участие в конкурсе Platinum Pudding и создать пудинг, посвященный королеве.

В официальных королевских резиденциях также будут организованы специальные выставки. На них покажут портреты Елизаветы II, ее наряды и драгоценности.

Пока неясно, на каких мероприятиях будет присутствовать сама королева. Как писали Власти, в октябре она провела ночь в больнице и врачи посоветовали ей больше отдыхать.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Елизавета II, Великобритания, юбилей