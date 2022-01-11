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09:53 11 Января 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В российской школе детям готовили запеканку с помощью дрели с насадкой для строительного миксера

В Центре образования села Лаврентия на Чукотке творожную запеканку для детей готовили с помощью дрели с насадкой для строительного миксера, за что директора заведения оштрафовали.

Творожную запеканку размешивали дрелью

Об этом сообщило РИА Новости. По информации региональной прокуратуры, проверку провели после того, как в мессенджере были опубликованы фотографии процесса приготовления творожной запеканки в учебном заведении с использованием не предназначенных для этого предметов.

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«Установлено, что в нарушение требований закона и санитарно-эпидемиологических норм и правил посуда, используемая в МБОУ для приготовления творожной массы для запеканки из творога, выполнена из алюминия, а непосредственно для размешивания творожной массы использовалась электрическая дрель с насадкой для строительного миксера», – сказано в сообщении.

В отношении директора учреждения возбуждено административное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

По результатам рассмотрения материалов дела руководитель образовательной организации, а также юридическое лицо оштрафованы на 3 тысячи рублей (1100 грн)  и 110 тысяч рублей (около 40 тыс грн) соответственно.

Как сообщали Власти, в одном из сел Республики Башкортостана (Россия) из снега слепили пугающую скульптуру сказочного персонажа Снегурочки.

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Тэги: Россия
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