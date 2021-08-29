В Арктике в результате загадочного инцидента поврежден оптоволоконный кабель: подозревают Россию

Подводный оптоволоконный кабель, проложенный между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген, был выведен из строя в результате загадочного инцидента.

Площадка SvalSat состоит из более чем 100 спутниковых антенн на горном плато.



Об этом сообщает The Drive.

Отключение произошло утром 7 января, но впервые о нем широко сообщили вчера. Место повреждения находится в Гренландском море.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В официальном пресс-релизе Space Norway, космического агентства страны, которое обслуживает кабели, в первую очередь, для поддержки спутниковой станции на Шпицбергене (SvalSat), о масштабах ущерба не сообщается. Но они настолько значительны, что, как ожидается, потребуются услуги кабелеукладочного судна.

Эти кабели пролегают в районе, который имеет стратегическое значение как для Норвегии, так и для России. Корабли и подлодки ВМФ России проходят в этих водах перед выходом в Атлантику. Выяснение того, имеет ли кто-либо возможность отслеживать эти перемещения, представляет большой интерес для России. Нанесенный ущерб мог быть результатом неудачной операции подводного шпионажа с целью извлечения ценных данных, отмечает издание.

У российского флота есть возможность разрушать подводные кабели. Россия эксплуатирует ряд подводных лодок специального назначения, а также беспилотные подводные аппараты различных типов, которые потенциально могут быть оборудованы как для перерезания, так и для врезки кабелей.

Норвегия и ранее обвиняла Россию в агрессивных действиях в отношении ее коммуникационных сетей. В 2018 году Норвежская разведывательная служба (NIS) зафиксировала три отдельных случая, когда российские самолеты имитировали атаку на секретную радиолокационную станцию ​​на севере страны. В 2017 году то же агентство обвинило российские глушители в нарушении работы сотовой связи и GPS во время военных учений.

Как ранее писали Власти, в Госдуме РФ заявили, что на остров Шпицберген не распространяется полный суверенитет Норвегии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Норвегия, оптоволоконный кабель