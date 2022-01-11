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11:24 11 Января 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Новый всплеск COVID-19 в Украине начнется в конце января, а пик будет в феврале, – Кузин

Новый всплеск COVID-19 в Украине начнется в конце января и достигнет пика в феврале.

Кузин озвучил прогноз новой волны COVID-19 в Украине

Об этом в интервью BBC сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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По нашим прогнозам, очередной всплеск будет начиная с конца января. В это время будет больше “Омикрона”. Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля”,  – рассказал санврач.

По его словам, продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу.

Кузин также отметил, что делать прогнозы о возможных нагрузках на систему здравоохранения при новом всплеске тяжело.

“Одна исследовательская группа говорит, что она не будет превышать прошлогоднюю. Другое говорит, что возможен 20-30% роста числа больных”, – пояснил чиновник.

Он также добавил, что по опыту стран, которые уже столкнулись с “Омикроном”, заболевание переносится легче и меньшее количество людей нуждается в госпитализации.

Как сообщали Власти, по прогнозу Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, штамм коронавируса “Омикрон” накроет Украину в январе 2022 года, новая вспышка будет масштабнее, чем в случае с “Дельтой”.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19, Игорь Кузин, Омикрон
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