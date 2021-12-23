Россия отложила вторжение в Украину до морозов – NYT

Российская Федерация начала переброску военных ударных и транспортных вертолетов к украинским границам, что свидетельствует о продолжении подготовки к масштабному вторжению.

Россия ждет, когда морозы скуют землю



Об этом сообщила The New York Times. По словам американских чиновников, стягивание российских войск замедлилось, но возле украинских границ еще остаются около 100 000 военных.

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Издание отмечает, что стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом России, если президент РФ Путин решит вторгнуться в Украину.

Официальные лица США говорят, что окно российского президента для вторжения ограничено погодными условиями. Если морозы скуют землю, это позволит легко перемещать тяжелые транспортные средства и оборудование, прежде чем весенняя оттепель, которая может начаться к марту, создаст грязную трясину.

Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок ввода российских сил сдвинулся к весне. Сильные зимние заморозки, которые обычно приходят в Украину к январю, не ударили во многих районах страны. По словам высокопоставленных чиновников Белого дома, пока земля остается грязной, Путин будет вынужден отложить наземное наступление не ранее февраля.

Также по данным NYT, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Эти самолеты позволяют прослушивать сообщения российских командиров.

Кроме того, в украинском небе регулярно летают самолеты наземного наблюдения E-8 JSTARS для отслеживания наращивания российских войск и передвижения сил.

Как сообщали Власти, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров с США в Женеве о гарантиях безопасности заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

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