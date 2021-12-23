Россия отложила вторжение в Украину до морозов – NYT
Российская Федерация начала переброску военных ударных и транспортных вертолетов к украинским границам, что свидетельствует о продолжении подготовки к масштабному вторжению.
Об этом сообщила The New York Times. По словам американских чиновников, стягивание российских войск замедлилось, но возле украинских границ еще остаются около 100 000 военных.
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Издание отмечает, что стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом России, если президент РФ Путин решит вторгнуться в Украину.
Официальные лица США говорят, что окно российского президента для вторжения ограничено погодными условиями. Если морозы скуют землю, это позволит легко перемещать тяжелые транспортные средства и оборудование, прежде чем весенняя оттепель, которая может начаться к марту, создаст грязную трясину.
Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок ввода российских сил сдвинулся к весне. Сильные зимние заморозки, которые обычно приходят в Украину к январю, не ударили во многих районах страны. По словам высокопоставленных чиновников Белого дома, пока земля остается грязной, Путин будет вынужден отложить наземное наступление не ранее февраля.
Также по данным NYT, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Эти самолеты позволяют прослушивать сообщения российских командиров.
Кроме того, в украинском небе регулярно летают самолеты наземного наблюдения E-8 JSTARS для отслеживания наращивания российских войск и передвижения сил.
Как сообщали Власти, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге после переговоров с США в Женеве о гарантиях безопасности заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.